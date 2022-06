Cagliari, addio a Bellanova. Liverani: “Veto su nessuno, se uno parte vuol dire…”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo tecnico del Cagliari, Fabio Liverani ha parlato così del mercato dei sardi, con Raoul Bellanova che è molto vicino all'Inter: "Partiremo da una difesa a quattro e un centrocampo a tre, per il resto vedremo a mercato finito che tipo di rosa avremo tra le mani, quello che posso e voglio garantire è che avremo sempre voglia di lottare e vincere ogni gara, poi il risultato lo analizzeremo al fischio finale. Ci saranno momenti belli e più difficili, ma ciò che conta è che la squadra si identifichi con la sua gente. Non ci sono veti su nessun elemento, ci sono dei calciatori che hanno delle volontà e delle volte dividersi non vuol dire litigare bensì prendere una scelta che fa bene a tutti".