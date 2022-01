UFFICIALE – Gosens è un giocatore dell’Inter! Ecco il comunicato nerazzurro

Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro attraverso un comunicato sul proprio sito

Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Lo ha annunciato il club nerazzurro attraverso un comunicato sul proprio sito. L'esterno tedesco arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ecco la nota dell'Inter:

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l'Atalanta per l'acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens. L'esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".