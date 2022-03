Liverpool-Inter, De Grandis: “Inzaghi proverà a giocarsela. Sanchez per il contropiede”

Il giornalista si è soffermato sulla decisione del tecnico nerazzurro di far giocare il cileno al posto di Dzeko

La scelta cadrà su Sanchez. In attacco, contro il Liverpool, Inzaghi ha deciso di schierare il cileno al posto di Dzeko e accanto a Lautaro Martinez. Stefano De Grandis, a proposito della scelta del tecnico dell'Inter, ha detto: «Che tipo di approccio? Una formula più temibile in contropiede, far fare la partita ai Reds e poi attaccare con la velocità dell'attaccante che con l'Udinese faceva tanti gol a campo aperto. Ma mettere fuori un giocatore come Dzeko, che ha appena fatto doppietta, non è mai una scelta comoda. Non credo che Inzaghi stia guardando al campionato: Inzaghi proverà a giocarsela, è uno ambizioso, non ha messo una formazione alternativa, per lui questa è la migliore possibile. Nel calcio può succedere di tutto, ma il ribaltone sarebbe un miracolo. Le partite poi si costruiscono strada facendo».