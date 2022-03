Jacobelli: “L’Inter di Anfield merita applausi. E l’esperienza servirà”

Il commento del direttore di TS ai microfoni di TMW Radio all'indomani dall'eliminazione dei nerazzurri dalla CL

Xavier Jacobelli, direttore di TuttoSport, nel suo intervento su TMW Radio ha parlato della partita dell'Intercontro il Liverpool: «La squadra nerazzurra è uscita con onore e questo onore è dato dal valore dell’avversario e dagli applausi dei tre mila interisti arrivati a Liverpool. I nerazzurri hanno fatto una grande partita vincendo ad Anfield e vedendo svanire la possibilità di andare ai supplementari solo per via dell’episodio dell'espulsione di Sanchez. Detto ciò l’Inter merita solo applausi. In campo internazionale non è facile raggiungere subito dei risultati. La strada che ha imboccato Inzaghi è quella giusta e sono certo che l'esperienza acquisita possa tornare utile».