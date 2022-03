Liverpool-Inter, le possibili scelte di formazione di Klopp. Dubbio Firmino

Qualche dubbio di formazione per il tecnico tedesco in vista della gara contro i nerazzurri

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, oggi il Liverpool “compie” un anno dall’ultima sconfitta casalinga: 0-1 col Fulham. Da allora, tutto compreso, ha vinto 21 match e ne ha pareggiati 7. Un’impresa, quindi, per l'Inter battere i Reds a Anfield. Inoltre la squadra di Klopp sta attraversando un grande momento di forma. I Reds hanno messo di fila 12 successi, nei quali ha preso solo 4 gol. E non ne subisce due in un match dal 2 gennaio, nel pari col Chelsea a Londra.