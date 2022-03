Liverpool-Inter, pagelle Cds: Brozovic e Lautaro da 7. Inzaghi, difficile chiedere di più

Le pagelle del Corriere dello Sport ai nerazzurri dopo la vittoria di Anfield di ieri sera: l'1-0 non è però bastato per passare il turno

Diversi ottimi voti sui quotidiani di oggi all'Inter : la squadra di Simone Inzaghi ha infatti giocato con grande personalità ad Anfield riuscendo addirittura a vincere ma non a qualificarsi ai quarti di finale. Tra i migliori di ieri c'è Marcelo Brozovic , giudicato dal Corriere dello Sport con un 7: "Lucido nella gestione del pallone, anche a costo di rischiare qualcosa per risparmiare un tempo di gioco. Fondamentale nel resistere a inizio ripresa. Esce solo perché azzoppato".

Stesso voto anche per Lautaro Martinez, autore del gol decisivo: "Estrae dal suo cilindro una magia, proprio quando sembrava completamente soverchiato dalla difesa dei Reds. L’espulsione di Sanchez gli spegne l’urlo". 7 anche per Simone Inzaghi: "Difficile pretendere di più per quello che si è visto in campo. Il rammarico è per l’andata e, ovviamente, per il rosso a Sanchez", chiosa il quotidiano.