Liverpool-Inter, pagelle TS: Skriniar un muro, 7.5. Follia Sanchez: voto 4

Le pagelle del quotidiano torinese sulla prestazione dell'Inter ieri sera ad Anfield contro il Liverpool

Premiato dall'Uefa come man of the match, anche secondo Tuttosport Milan Skriniar è il migliore in campo della sfida tra Liverpool e Inter di ieri sera. Il quotidiano torinese, infatti, nelle sue pagelle, lo ha giudicato con un bel 7.5: "Nel primo tempo mura Mané e soprattutto un colpo di testa a colpo sicuro di Van Dijk. Nella ripresa passa al centro e svetta su tutti i palloni alti e non solo. Monumentale".