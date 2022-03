De Grandis (Sky): “Inter a Liverpool: passaggio non in equilibrio. Dzeko-Lautaro…”

Il giornalista si è soffermato sulla gara di Anfield e ha detto la sua sulla scelte di mister Inzaghi in attacco

Lui ha una velocità di base pazzesca, è un grande contropiedista. Se si mette bene la partita, se loro si sbilanciassero puoi ripartire con lui. Realisticamente è difficile vedere altri in attacco se non Dzeko e Lautaro. Il Liverpool non perde da un anno in casa e se fa un gol non ne bastano tre, non vale neanche il gol fuori casa. È un'impresa ardua. Ma nelle partite di CL a volte accadono cose impensabili. Anche se parti sfavorito. Ma razionalmente faccio fatica a vedere come il passaggio del turno possa essere in equilibrio. In casa non puoi attaccarli, devi andare di ripartenza per non dare spazi. Calhanoglu è uno di quelli che ha la conclusione dalla media distanza. Se trovi un gol sullo 0-0 può cominciare un'altra partita, potrebbero concedere degli spazi e divertire una partita diversa.