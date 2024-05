La nuova maglia del Liverpool celebra la Coppa Campioni vinta a Roma

Ritorno al passato, con un tocco di humor inglese e di classe italiana, per il Liverpool che ha scelto di presentare la maglia della prossima stagione con un video-tributo "da italiani, signori della moda e dello stile". Un riferimento anche all'impresa compiuta 40 anni fa dai Reds, capaci di trionfare in Coppa dei Campioni all'Olimpico contro la Roma. Un trionfo in trasferta celebrato, nel video di presentazione della nuova maglia, con simboli inconfondibili che richiamano l'impresa compiuta nella Capitale nel 1984. In una sequenza del filmato la maglia è appoggiata su un blocco di marmo, in un altro scatto si vedono Darwin Nunez e Luis Diaz mangiare un gelato dai colori giallo e rosso.