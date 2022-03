Liverpool, Gds: “Inter, occasione per crescere e per l’autostima. Nessuno…”

In vista del ritorno degli ottavi di Champions League tra Liverpool-Inter, il quotidiano indica la strada ai nerazzurri

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza parla di Liverpool-Inter. Il giornalista sottolinea le difficoltà di una trasferta proibitiva. "Inutile farsi illusioni, immergersi nel 5-0 alla Salernitana in campionato per dirsi che forse non tutto è perduto in vista del ritorno di domani a Liverpool. Bisogna essere realisti, l’Inter può considerarsi fuori dalla Champions League. In base ai precedenti, c’è appena il 2,4 per cento di possibilità che rovesci ad Anfield la sconfitta per 0-2 nell’andata degli ottavi a San Siro. Allora perché sprecare energie in una partita impossibile? Perché non si sa mai, è la prima risposta, una possibilità su quarantuno non significa zero assoluto".