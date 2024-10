"Dimarco? Quando c'ero io era molto giovane allora. Veniva dalla Primavera per allenarsi con noi. Allora non c'era nessuno degli attuali giocatori. Questa informazione non sorprende, visto quanto tempo è passato. Dimarco era lì, presente, ma lottava ancora per l'affermazione. Ora è diventato un giocatore serio. Il più pericoloso della Stella Rossa? Sono una buona squadra, molto seria per il nostro campionato, ma vedremo se questo basterà per la Champions League. Il miglior giocatore è Nemanja Radonjic: lo conosco da tantissimo tempo e siamo stati insieme in Nazionale per anni. È mio amico, oltre a essere il rinforzo più serio della Stella Rossa. Non so quanto sia in forma e cosa possa portare in questo momento, ma è sicuramente il miglior giocatore quando è al massimo delle sue forze".