La notizia degli arresti dei vertici del tifo organizzato di Inter e Milan è arrivata rapidamente anche a Palazzo Marino. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, attraverso i suoi avvocati ha fatto istanza per vedere le carte dell’inchiesta. "L’obiettivo è quello di capire se e come l’eventuale commissariamento dei club, paventato nel procedimento di prevenzione aperto nei loro confronti, può avere effetti sull’attuale concessione dello stadio, nonché sul suo futuro", spiega l'edizione odierna di Repubblica.

Un atto praticamente dovuto, per entrare nel merito della vicenda. Inevitabile, considerando che il "Meazza, infatti, è oggetto di una convenzione trentennale sottoscritta nel 2000 tra il Comune, che ne ha la proprietà, e le due squadre. Inter e Milan pagano insieme circa nove milioni di euro l’anno per giocare a San Siro. Cifra a cui vanno aggiunti i costi di manutenzione ordinaria. L’importo è di 4 milioni e mezzo circa di canone d’affitto vero e proprio a cui si aggiungono altrettanti per lavori di manutenzione straordinaria (in assenza di cantieri questa quota si trasforma in canone)", scrive il quotidiano.