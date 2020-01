TS – Inter, il Barcellona piomba su Llorente: ecco cosa sarà determinante

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo non è considerato indispensabile da Gattuso e può lasciare già in questa sessione di mercato il Napoli. Inserito inizialmente nell’affare Politano con i partenopei, la trattativa per l’ex Tottenham è slegata a quella dell’ex Sassuolo e può essere chiusa indipendentemente dall’esito dell’operazione per il 26enne romano.

Secondo Tuttosport, Llorente è un obiettivo anche del Barcellona, oltre che di Parma e Genoa. La trattativa con l’Inter potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, così come arenarsi: sarà determinante la volontà del calciatore, che dovrà decidere se riabbracciare Antonio Conte dopo l’esperienza alla Juventus o rifiutare il corteggiamento del club nerazzurro.