Llorente: “L’Inter ha un grande vantaggio. Eriksen? I miei primi mesi con Conte…”

Intervistato da Tuttosport, Fernando Llorente parla anche dell'Inter: "Sapendo com’è Conte, penso che difficilmente si farà sfuggire l’obiettivo"

Al Tottenham, invece, è stato compagno di Eriksen… A inizio stagione, quando Conte non lo impiegava mai, che idea si era fatto?

"Non capivo e mi sembrava strano perché so che giocatore è Christian. Adesso che Eriksen è protagonista, mi sembra tutto normale. Anche se, pensandoci bene, pure io faticai i primi mesi in Italia con Conte".