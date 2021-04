Llorente: “L’Inter è a livelli impressionanti. Conte è intrattabile”

Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus e già giocatore di Antonio Conte, ha parlato del grande momento dell'Inter

"Stanno vivendo momenti difficili. Non è facile per loro, una squadra impressionante che da nove anni dominava la Serie A, trovarsi in questa situazione. La partita di mercoledì contro il Napoli li aiuta almeno a non restare fuori dalla Champions, quest'anno c'è una lotta importante per quelle posizioni. È stato un duro colpo per loro essere stati eliminati dalla Champions ed è dura non vincere il campionato. L'Inter è a un livello impressionante. Conte non perdona e non media, è intrattabile. Vedo l'Inter fortissima. Al contempo, la Juve sta attraversando il passaggio generazionale con giocatori in età avanzata".