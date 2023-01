Lloris: “Conte ha portato la sua energia e la sua passione per il calcio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Hugo Lloris , portiere del Tottenham, ha parlato così di Antonio Conte , suo attuale tecnico: "Non mi piace fare paragoni tra gli allenatori che ho avuto, cerco sempre di cogliere da ognuno i lati positivi. Conte ha portato la sua energia, la sua passione per il calcio e la sua competenza tattica.

Noi giocatori dobbiamo provare a seguire le sue indicazioni e fare del nostro meglio. Ma siamo in Premier League e tutte le partite sono di livello alto: ma al momento non possiamo essere soddisfatti della nostra posizione in classifica".