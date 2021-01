Lo Monaco: “L’Inter non deve fare moltissimo sul mercato. Eriksen? Buon giocatore, ma Gomez…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato così del mercato delle big:

“Inter e Milan hanno rose definite e non devono fare moltissimo, stanno facendo entrambe un campionato competitivo. Sarà un mercato in cui bisogna essere bravi a scambiare le pedine giuste”.

MERCATO – “Disfarsi di Gomez sarà un bel problema per l’Atalanta, parliamo di un giocatore ancora efficace ma dalla parte del giocatore c’è volontà o desiderio di andare via con meno esborso economico possibile. E’ un giocatore utile per tutte le squadre di testa”.

ERIKSEN – “Buon giocatore, di spessore ma l’Inter ha fatto un’operazione onerosissima. Gomez è un giocatore polivalente, è un grandissimo facitore di gioco”.