Lo Monaco: “Inter, vittoria senza brillare. Juve, la rosa non è da Scudetto”

Tra i temi caldi trattati non poteva mancare l'avvio di stagione delle big Inter e Juventus e un testa a testa in cui c'è stato un rallentamento dei bianconeri:

“L’Inter anche se non brillando ha conseguito ulteriori tre punti e quindi si consolida in testa alla classifica. La Juve invece conferma di non avere un organico capace di puntare al titolo”.