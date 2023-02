Lo Monaco: “Mourinho un asino, Spalletti lo batte 10-1. Sulla Juventus…”

"La plusvalenza fittizia, altro non è che la sistemazione di un bilancio precario. Non ci si rende conto che in un momento in cui il nostro calcio è veramente in grande difficoltà – ed è da rifondare – con società di primaria importanza sull’orlo del fallimento. Noi ci lamentiamo di mille situazioni, d’ora in avanti, le plusvalenze sanzioniamole nella maniera giusta: estromissione dal campionato, punto. Oggi, tutto quello che succede, presta il fianco a discorsi totalmente diversi. Un vero e proprio attacco al nostro calcio. Punizione Juventus? Deve essere punita per quello che ha fatto secondo le regole. Non voglio parlare di singoli, ma c’è stato un silenzio assordante e tutti sono passati sopra, tutti hanno fatto. Ritorno in pista? Evidentemente do fastidio, sembra che abbiano paura. Mourinho? Ho avuto sempre ragione, lui è un’azienda e io ho detto che ha qualità di conduzione, ma come capacità di esprimere lavoro in campo, per me è un asino e l’ho sempre detto. Spalletti, vince 10-1".