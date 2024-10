Il centrocampista slovacco, infatti, si è fatto male in Nazionale e sarà costretto a dare forfait per almeno due partite

Antonio Conte dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per almeno due partite. Il centrocampista slovacco, infatti, si è fatto male in Nazionale e sarà costretto a dare forfait per le partite contro Empoli e Lecce ma potrebbe farcela per la sfida al Milan del 29 ottobre.