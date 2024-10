"Lobotka del Napoli è out per un risentimento al flessore della coscia accusato in campo con la Slovacchia nella gara contro l’Azerbaigian. Anche all’estero c’è chi deve pagare la tassa alle nazionali: Lamine Yamal ha dovuto lasciare il ritiro della Spagna a causa di un sovraccarico al bicipite femorale della coscia. The show must go on, finché si resta in piedi".