Locatelli: “Juve prima? Inter ha rosa più matura ma noi possiamo dare tanto”

Manuel Locatelli ha parlato della parola scudetto ai microfoni di DAZN e si è soffermato sulle potenziali della Juventus facendo un confronto con l'Inter che ritiene una squadra più attrezzata per vincere il campionato.

«Innanzitutto è bello essere lì, siamo una squadra forte, ne siamo consapevoli. Dobbiamo crescere di più, in passato abbiamo buttato via gare così ma se riusciamo a fare queste partite e a vincere con queste squadre e faremo un bel cammino. Credo che l'Inter sia una squadra più matura, ha la rosa più completa per la maturità dei giocatori. Noi siamo ancora giovani ma sicuramente abbiamo ancora tanto da dare e questo è il nostro obiettivo».