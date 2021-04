Inter su Locatelli? Lui: “Pronto per una big. A San Siro match cambiato da episodio dubbio”

Pronto per una big. Tommaso Locatelli, centrocampista del Sassuolo, si è detto pronto ad affrontare una sfida in una grande

Pronto per una big. Tommaso Locatelli, centrocampista del Sassuolo in passato accostato anche all'Inter (che, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe ancora sulle sue tracce), in un'intervista concessa al quotidiano si è detto pronto ad affrontare una sfida in una grande squadra. Ecco le sue parole:

PRONTO PER UNA BIG - "Sono cresciuto e sono pronto. Se necessario anche ad andare all’estero. Ora voglio giocare in Champions. Dopo l’addio al Milan, avevo perso fiducia. In questo club e con De Zerbi mi sono rilanciato. Sì, anche litigando".

RAMMARICO INTER - "Il rammarico per quel risultato è grande. Ho visto la partita dalla tv e un episodio dubbio (mancato rigore concesso su Raspadori, rete del 2-0 dell’Inter sul ribaltamento di fronte, ndr) ha cambiato il match. Potevamo e dovevamo essere più concreti, anche se di fronte avevamo la formazione che vincerà lo scudetto".

SOGNI - "Prima di tutto andare all’Europeo, poi giocare in Champions League e infine vincere un trofeo. Non so ancora dirvi quale però...".

