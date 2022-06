Inter, proposto Loftus-Cheek: ecco dove potrebbe giocare con Inzaghi

Il centrocampista inglese, in uscita dal Chelsea, nel corso della sua carriera ha interpretato numerosi ruoli

Un jolly buono per tutte le posizioni: è questo il ritratto di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista in uscita dal Chelsea e proposto all'Inter. La Gazzetta dello Sport lo descrive così: "Nel centrocampo cangiante di Simone Inzaghi, Loftus-Cheek sarebbe comunque un'aggiunta con caratteristiche uniche: diverso dal raffinato Mkhitaryan appena arruolato e anche dal talentino albanese, Kristjan Asllani, il preferito per diventare il vice-Brozovic della compagnia, andrebbe piuttosto a colmare il vuoto di presenza fisica che lascia Vecino e che potrebbe lasciare pure Gagliardini in caso di cessione".