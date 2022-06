Novità in mediana: il Chelsea offre Loftus-Cheek. L’Inter apre a una condizione

Il jolly di centrocampo non rientra nei piani di Tuchel e l'Inter valuta la sua candidatura per inserire chili, ma solo in prestito

Andrea Della Sala

Non solo Lukaku nelle mire dell'Inter in casa del Chelsea. Il club nerazzurro guarda con parecchio interesse anche a un altro giocatore che non ha trovato spazio con Tuchel. Si tratta di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista offerto ai nerazzurri.

"Il 26enne, che nei Blues è nato e cresciuto, ha un contratto fino al 2024, ma è considerato dal club londinese un esubero. Anche per questo, nel suo caso, non ci sarebbero le stesse remore che persistono su Romelu: qui il Chelsea non ha un maxi-investimento da difendere, ma c’è pure sempre un prezzo attaccato al cartellino. Gli inglesi chiedono infatti 20 milioni, troppi per le finanze nerazzurre, ma la situazione è data in evoluzione: col passare del tempo, potrebbe pure essere presa in considerazione l’ipotesi di un prestito, meno difficile da digerire rispetto a quello del suo grande amico Lukaku. Lo stipendio da 3,5 milioni, poi, non sarebbe un problema", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Nel centrocampo cangiante di Simone, Loftus-Cheek sarebbe comunque un’aggiunta con caratteristiche uniche. Diverso dal raffinato Mkhitaryan appena arruolato e anche dal talentino albanese Kristjan Asllani, il preferito per diventare il vice-Brozovic. Andrebbe piuttosto a colmare il vuoto di presenza fisica che lascia Vecino e che potrebbe lasciare pure Gagliardini in caso di cessione. Anche in un centrocampo talentuoso come quello di Simone servirà pur sempre qualche mediano con l’elmetto".

"Da questo mercato l’Inter cerca comunque dei “polivalenti”, intesi come singoli capaci di suonare su più spartiti. Se l’armeno ormai ex Roma ha dato ampia prova di duttilità in carriera, anche l’inglese piace perché sa muoversi in diversi angoli del campo. Non mancherebbero le squadre interesse in Premier, ma Loftus-Cheek è fortemente attratto dall’Italia, decantata più volte da Lukaku con cui ha stretto un rapporto strettissimo in questa stagione. In questa partita l’Inter, sorniona, aspetta: il no all’offerta di (costoso) acquisto definitivo potrebbe diventare sì a un prestito ben più economico", spiega Gazzetta.