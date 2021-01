CdS – Nuovo logo Inter, motivi chiari e strategia definita. “Nessun cambio nome ma…”

Il lunedì post-vittoria sulla Juventus è stato caratterizzato anche dalla notizia del possibile cambio logo e nome dell’Inter. Se la seconda ipotesi è stata smentita, arrivano conferme circa la prima.

“Il 9 marzo, giorno del suo compleanno numero 113, l’Inter cambierà il suo logo (una I e M stilizzate), ma non il suo nome che resterà Fc Internazionale. I tifosi, contrari alla prospettiva di chiamare la loro squadra Inter Milano (ipotesi circolata ieri e smentita dall’ad Antonello all’Ansa), hanno fatto sentire la loro rabbia sui social”, commenta infatti il Corriere dello Sport che spiega come Inter Milano sia il nome della campagna marketing lanciata da due anni. Il target è “far crescere ulteriormente i social, il brand e il numero di fans, ma anche per legare ancora di più il nome della società alla città di Milano. L’obiettivo è “avvicinare” le nuove generazioni con una campagna che coinvolgerà leggende interiste”.