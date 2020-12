Longhi: “Per l’Inter è la Champions dei rimpianti. Eriksen? Con lui in 10, Conte non lo farà giocare”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Bruno Longhi ha parlato della fondamentale partita dell’Inter contro lo Shakhtar di domani sera:

“È la Champions dei rimpianti, non ce ne deve essere un altro. Devi vincere la tua partita, se poi ci sarà il biscotto tu avrai fatto il tuo. Senza pensare a quello che accadrà, tu sai che se batterai lo Shakhtar avrai fatto il massimo. Serve concentrarsi solo su questa partita. Obbligo tassativo, nonostante le assenze, per l’Inter di vincere la partita. Eriksen? Non è un giocatore di Conte. Non ha quella intensità, con lui giochi in 10. Non lo metterà in campo Conte. Mi dicono di Eriksen che sia sempre felice, è contento ed è felice della sua esperienza a Milano”.