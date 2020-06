Longhi: “Inter, so che Conte non vuole liberarsi di Lautaro e c’è un semplice motivo”

Ospite in collegamento su Skysport24, il giornalista Bruno Longhi ha parlato della vittoria dell’Inter con la Samp e del lavoro di Conte che si è detto positivo per la prestazione dei suoi: «Quando vedi una squadra giocare come ha giocato l’Inter a Napoli e con la Samp hai una buona impressione perché è stato una sorta di calcio-spettacolo. I gol segnati dai nerazzurri si fanno in allenamento quando tutto ti viene alla perfezione. Ho visto una bella Inter e per questo Conte pensa in maniera definitiva, ma ci sono davanti altri due club, deve fare risultato e sperare che le altre si fermino. Serve anche un miglioramento della prestazione nei 90 minuti. È inconcepibile la differenza abissale tra i primi sessanta minuti e la seconda parte quando si è rischiata la vittoria».

-Lautaro Martinez e le parole di Marotta?

So benissimo che Conte non vuole privarsi di Lautaro per il semplice fatto che ha lavorato molto sulla coppia con Lukaku. Ha creato questa coppia. Non vuole che venga scissa, la vuole con tutte le sue forze. L’unica condizione che il Barcellona possa arrivare al giocatore è che paghi la clausola di 111 mln. Oltre all’indebitamento del Barcellona, c’è la richiesta della cassa integrazione al governo spagnolo e dall’alto gli hanno detto va bene la cassa integrazione, ma niente spese folli. Mi sembra impossibile che Lautaro possa andare a Barcellona.

-Conte e le sue urla?

Chissà mai che avere un allenatore così, col fatto che non ci siano i tifosi, possa essere un quid in più per l’Inter.

(Fonte: SS24)