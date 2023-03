Longhi su Conte: “Scelta sfortunata pescare dalla Serie A: Perisic ingolfato, Romero…”

Intervenuto su Twitter, Bruno Longhi, giornalista, ha commentato così l'eliminazione dalla Champions per il Tottenham di Conte

"Pescare in Serie A non è stata per Antonio Conte una scelta fortunata: Bentancur si è rotto, Perisic e Kulusevski sono ingolfati, Romero è Romero. E poi ha pure pescato un Milan davvero forte"