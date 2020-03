Bruno Longhi, giornalista sportivo, si è posto un interrogativo in merito al senso di disputare le gare di Europa League e Champions League quando è in atto un’emergenza sanitaria e il campionato è stato sospeso: “Ha senso fermare il campionato a porte chiuse se l’UEFA costringe i club a giocare e quindi ad allenarsi come in una situazione di normalità? Lo stop dovrebbe essere europeo, perché il coronavirus non è un’esclusiva italiana”.