Longhi: “Eriksen? Deve venirne fuori lui e non deve essere Conte a trovargli la posizione”

Intervenuto a Sky Sport il giornalista Bruno Longhi ha parlato del derby e dell’impiego di Eriksen nella stracittadina:

“Eriksen deve essere bravo a venire fuori da questa situazione, non ha sfruttato le occasioni. Quello che si è visto a Milano è un altro giocatori, quando ti mettono in campo devi fare vedere di cosa sei capace. Con Sensi ed Eriksen a disposizione, gioca Sensi. Il mio giudizio non cambia: deve lui dimostrare di essere da Inter e non Conte a ritagliarli la posizione”.