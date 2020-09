“Non voglio parlare anch’io dell’andamento di Inter-Fiorentina e nemmeno dell’importanza dei 5 cambi o dell’immarcescibile Ribery. Ma mi preme dire che in assenza di De Vrij ho ammirato un immenso Bastoni, un’altro pezzo in più per l’Italia di Mancini”. Così Bruno Longhi, noto giornalista, sul proprio profilo Twitter, in merito alla prestazione di Alessandro Bastoni, sempre più al centro del progetto Conte e nella sua Inter.