Longhi: “Inter? Chi ha Brozovic può andare al di là di ogni tipo di difficoltà”

Così il giornalista su Inter-Lazio: "Partita ostica quella dei nerazzurri per l’atteggiamento poco “sarriano” degli avversari"

Tra le colonne del sito di SportMediaset, Bruno Longhi, giornalista, ha parlato così della vittoria di ieri dell'Inter ai danni della Lazio: "Partita ostica quella dei nerazzurri per l’atteggiamento poco “sarriano” degli avversari, più propensi a schermarne la costruzione dal basso che a cercare di fare gioco. Ma chi ha Brozovic, in formato uomo-ovunque, può andare al di là di ogni tipo di difficoltà. Milano gode ottima salute. E il duello a forti tinte rossonerazzurre promette in futuro emozioni e spettacolo, grazie al ritrovato smalto della squadra di Pioli, insensibile ai possibili dolori che avrebbero potuto provocare le tante assenze".