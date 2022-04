Longhi: “Inter dimostratasi da scudetto. I numeri confermano la superiorità”

L'analisi del giornalista: "E' come il gioco delle tre tavolette. Una vince, le altre no. Vince l’Inter, dimostratasi da scudetto"

Tra le colonne di SportMediaset, Bruno Longhi, giornalista, ha analizzato così i risultati dell'ultima giornata di campionato in Serie A: E' come il gioco delle tre tavolette. Una vince, le altre no. Vince l’Inter, dimostratasi da scudetto nel primo tempo della gara col Verona. E nei numeri che ne confermano la superiorità nel fare gol e nel non subirne: ha il miglior attacco e la miglior difesa. Ed è ritornata a essere padrona del proprio futuro. Non vince il Milan, nella Torino granata, dove il football è un lontanissimo parente di ciò che è la Premier".