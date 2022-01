Longhi: “Inter, Inzaghi ieri dal divano di casa ha capito che la sua squadra…”

L'analisi del giornalista: "Simone Inzaghi ha potuto attendere in pieno relax, i responsi della gara del Diego Maradona e della sfidona di San Siro"

Tra le colonne di SportMediaset, Bruno Longhi , giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter alla luce dei risultati dell'ultima giornata: "Simone Inzaghi ha potuto attendere in pieno relax, sul divano di casa, i responsi della gara del Diego Maradona e della sfidona di San Siro, prendendo nota delle potenzialità altrui e riflettendo su ciò che la sua Inter dovrà fare per mantenere l’attuale confortante leadership e su ciò che avrebbe potuto fare di meglio in queste ultime partite.

Sicuramente avrebbe dovuto vincerle prima del novantesimo o del centoventesimo, per evitare patimenti ai suoi tifosi e illusorie e crudeli speranze a quelli delle rivali più vicine. Ma proprio dall’andamento di queste ultime gare ha capito che la sua squadra, nonostante le vittorie, ha l’impellente bisogno di tirare il fiato. Di giocare su un campo che non sia un terreno minato, e di decidersi sull’eventuale sostituto di Correa. Problemi da risolvere prima che inizi il ciclo di ferro in cui, una dopo l’altra, affronterà alla ripresa del campionato il Milan, la Roma in coppa Italia, il Napoli e quindi il Liverpool in Champions".