Longhi: “Inter? Sta bene, ma è il precedere il malessere di un contraccolpo ineluttabile”

L'analisi del giornalista: "Per dirla con una metafora ciclistica, il Milan ha scollinato il Poggio con un margine di sicurezza sull’Inter"

Tra le colonne di SportMediaset, Bruno Longhi, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: Per dirla con una metafora ciclistica, il Milan ha scollinato il Poggio con un margine di sicurezza sull’Inter, e solo una malaugurata foratura potrebbe impedirgli di tagliare da vincitore il traguardo di San Remo. Siamo in prossimità dell’arrivo e continua senza soluzione di continuità il “botta e risposta” tra rossoneri e nerazzurri. Ma per la squadra di Inzaghi anche il tempo per le risposte sta per scadere.