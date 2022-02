Longhi: “Questo il tallone d’Achille dell’Inter. Negli ultimi 20′ col Milan…”

Nel suo editoriale per Sport Mediaset, il giornalista analizza il momento dell'Inter

Nel suo editoriale per Sport Mediaset, Bruno Longhi analizza il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel derby. "La squadra di Inzaghi rimane la favorita, molto banalmente perché anche nel derby ha dimostrato di essere la più forte. Ma non senza difetti. Il suo tallone d'Achille sta nei cambi. Non in quelli migliorativi che servono per provare a trasformare un pareggio in una vittoria, ma in quelli conservativi. Che dovrebbero garantire il risultato fino a quel momento acquisito. È capitato a San Siro col Real Madrid, con la Juventus, nel derby d'andata, all’Olimpico con la Lazio, e sabato scorso. Peggiorando la formazione, inevitabilmente si peggiora la performance e quindi il risultato. E l'Inter degli ultimi 20 minuti della sfida col Milan era la brutta copia di quella incontenibile del primo tempo".