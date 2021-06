Longhi: “Italia? Il segreto è nel gioco. Gattuso-Fiorentina? Rino come Conte”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha elogiato l'Italia di Mancini, che ieri sera all'Olimpico ha battuto 3-0 la Svizzera

"E' chiaro che sta nel gioco. Il migliore in campo doveva essere il gioco per avere la meglio di una squadra come la Svizzera. Stesso risultato della Turchia ma che vale di più per il valore degli avversari. Si è vista un'Italia imperforabile, con circondati di livello mondiale e giocatori che danno del tu al pallone".

"E' simile a quella di Conte. Sperava in giocatori per essere più competitivi, per riconquistare lo scudetto e fare bene in Champions. Gattuso evidentemente ha accettato perché aveva avuto promesse di un piano di rafforzamento. Poi c'è l'insofferenza del suo procuratore Mendes e si è creato un cortocircuito sui giocatori da portare o sul costo degli stessi. Un allenatore per far bene pretende un parco giocatori necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Se queste premesse vengono a cadere, può accadere che tutto quello che è stato scritto venga buttato in un cestino