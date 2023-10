Longhi: “Non si può paragonare Lukaku a Ronaldo e Vieri, Mou ha sempre la scusa pronta”

"Inter-Roma ha avuto l'apice con gli anni di Spalletti, ma l'altra ha più storia e arriva in un momento particolare, con Garcia che cade e si rialza, Pioli che torna sui carboni ardenti. Inzaghi viene accolto dal pubblico interista bene, ma deve sempre stare attento allo scricchiolio. Mourinho invece ha sempre la scusa pronta. Non si può poi paragonare il passaggio di Lukaku a quelli di Ronaldo, Vieri. E' una scelta quella di Lukaku che ha condizionato il mercato dell'Inter. L'Inter era sicura del ritorno e aveva dato via per questo Dzeko. E alla fine ha perso entrambi".