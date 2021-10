Longhi: “Milan come l’Inter l’anno scorso? Non si può fare parallelo perché…”

Le parole del giornalista: ""Il parallelismo tra la situazione dell'Inter e quella del Milan di quest'anno è diversa"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Bruno Longhi, giornalista, ha risposto così a chi paragona la situazione in Champions League del Milan a quella dell'Inter dell'anno scorso: "Il parallelismo tra la situazione dell'Inter e quella del Milan di quest'anno è diversa. L'Inter l'anno scorso è uscita per un harakiri suo in un girone ben più abbordabile di quello del Milan che ha squadre avanti nel ranking, compreso lo stesso Porto che è al 15° posto. Il Milan è stato sfortunato nel sorteggio quindi non farei un parallelo tra l'Inter e i rossoneri".