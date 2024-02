Le parole del giornalista: "In questa stagione, a più riprese abbiamo assistito al reale valore della squadra di Pioli. Penso all’ultima partita contro l’Atalanta"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Bruno Longhi, giornalista, ha parlato così dell'obiettivo stagionale del Milan: “A mio avviso, è il secondo posto. È assolutamente alla portata. Per me il Milan è più competitivo della Juventus. In questa stagione, a più riprese abbiamo assistito al reale valore della squadra di Pioli. Penso all’ultima partita contro l’Atalanta. Ma anche alla prima ora di gioco tra rossoneri e Napoli”.