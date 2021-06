Inter, Longhi: “Oriali via non per scelta sua. C’è un aspetto stridente. Se Suning…”

Il giornalista commenta il possibile addio dell'attuale first team technical manager nerazzurro

È molto probabile l'addio di Lele Oriali all'Inter. A sostituire l'attuale first team technical manager nerazzurro potrebbe essere un altro ex nerazzurro, Riccardo Ferri. Bruno Longhi spiega perché è sbagliato separarsi da Oriali: "Succede non per scelta del dirigente, che vorrebbe rimanere per onorare al meglio anche il prossimo anno di contratto, ma per decisione della società. Sia chiaro che ogni club ha dalla sua la possibilità di scegliersi i collaboratori più adatti e di chiudere il rapporto con coloro che non ritiene più in linea con i propri programmi".