Longhi: “Inter, che rimpianto con Spinazzola. Da anni soffre a sinistra e aveva già…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha presentato la prossima partita tra Italia e Belgio a Monaco di Baviera per i quarti di finale di Euro 2020:

"Ha vinto immeritatamente, l'avversario è di livello. Ci tocca una Nazionale over 30, ha vinto tutte e quattro le vittorie. Vanno temuti ma non per quanto fatto vedere ieri. Sempre insofferenza, lenti e intempestivi, lenti col pallone. Rischiano di perdere Hazard e De Bruyne. Li conosciamo, con un giusto pressing e la squadra corta possiamo fare bene".