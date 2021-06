Longhi: “Situazione molto difficile per l’Inter. Prima di cedere serve l’acquirente”

Intervistato da Tmw Radio, il giornalista Bruno Longhi ha parlato di Eriksen, ma anche delle cessioni in casa Inter

"Quello che sarà è tutto nelle mani dei medici. Non possiamo ipotizzare ora il suo futuro, se avrà ancora l'idoneità per giocare. Non è ancora chiaro cosa è capitato, forse è stato un caso coronarico ma è ancora poco chiaro. Bisogna capire il perché di questo malore, che ci ha lasciato tutti senza respiro. Ci ha fatto capire che la vita di un uomo viene prima di qualsiasi altra cosa. I compagni ci hanno fatto capire la solidarietà. La resurrezione di Eriksen è un grande capitolo dello sport e della vita. Resterà l'Europeo di Eriksen".

"Zhang ha detto che siamo in un periodo di crisi, ma quando vuoi o devi vendere devi trovare prima di tutto l'acquirente. Tu vuoi vendere, ma chi sarebbe disposto ad acquistare sa in che situazione ti trovi e difficilmente ti accontenta dal punto di vista economico. Quindi la situazione per l'Inter è difficile. Deve fare casa, ridurre il monte stipendi, ma si parla solo di rinnovi con ritocchi in alto. Ci vuole pazienza e capire, ma l'Inter è in una situazione molto difficile".