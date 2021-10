Lopez: “Mourinho? Questo l’obiettivo alla Roma. Juventus? Sta avendo…”

Le parole del tecnico: "Vincere un trofeo internazionale è la priorità al momento. La Roma ha le caratteristiche e le qualità per entrare in Champions League"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Lopez, allenatore, ha parlato così dell'impatto di Jose Mourinho sull'ambiente Roma: “Vincere un trofeo internazionale è la priorità al momento. La Roma ha le caratteristiche e le qualità per entrare in Champions League, con la Juventus che sta tornando col lavoro di Allegri. La Roma, se vincesse la Conference League, sarebbe bellissimo per il tifoso romanista”.