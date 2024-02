Intervistato da Salernosport24, l’ex di Inter e Salernitana, Fabrizio Lorieri, ha parlato della gara tra nerazzurri e granata in programma domani sera. "Il risultato dell’Udinese con la Juventus lo dimostra: non ci sono partite che hanno già un risultato certo. Specialmente in questo campionato e in un momento della stagione del genere. La stessa Salernitana lo dimostrò due anni fa con quella salvezza miracolosa".