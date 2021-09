Lazio da Inzaghi a Sarri, Lotito: “Assetto tattico diverso, ci vuole tempo”

Così il presidente biancoceleste: "C'è bisogno di tempo per amalgamarsi, serve avere pazienza come in tutte le cose"

Marco Astori

Intervenuto in conferenza stampa per presentare alcune iniziative sociali della Lazio, Claudio Lotito, presidente biancoceleste, ha parlato così del momento della squadra e del nuovo modo di giocare con Maurizio Sarri: "C'è bisogno di tempo per amalgamarsi, serve avere pazienza come in tutte le cose e alla fine speriamo che l'impegno e l'atteggiamento positivo ci faccia acquisire mentalità e meccanismi che in questo momento si fa fatica ad avere, visto l'assetto tattico completamente diverso".