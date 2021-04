Caso tamponi, Lotito inibito per 12 mesi. Confermata inibizione ai medici della Lazio

Il numero uno biancoceleste aveva fatto ricorso dopo i 7 mesi di inibizione che gli avevano inflitto in primo grado

La Corte d'appello della Figc ha inflitto 12 mesi di squalifica al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per la vicenda dei protocolli Covid. È quanto scrive l'Ansa che spiega come il numero uno della Lazio era stato inibito nel processo sportivo, in primo grado, per 7 mesi. In appello sono state confermate le inibizioni a 12 mesi per i due medici del club, Pulcini e Rodia, e oltre ai mesi in più dati a Lotito è stata aumentata di cinquecento mila euro la prima multa inflitta alla Lazio. Da 150mila euro a 200 mila euro per la società biancoceleste.