Lazio-Inter non sarà mai una gara come tutte le altre per Simone Inzaghi: da una parte la squadra della sua vita, prima da calciatore e poi da allenatore. Dall'altra la società che lo ha reso grande, in Italia e in Europa. Da Roma a Milano, senza fermarsi, per un viaggio che avrebbe anche potuto non compiere mai: questo perchè, al termine del campionato 2020/21, sembrava ormai fatta per il suo rinnovo con i biancocelesti. E invece ecco il dietrofront nella notte, il ripensamento e l'inizio dell'avventura sulla panchina nerazzurra.