Lotito: “Squalifica Castellanos con l’Inter? Fatti sotto gli occhi di tutti…”

"Arrabbiato per la squalifica di Castellanos? Lasciamo perdere, non si tratta di essere arrabbiato o meno. I fatti sono sotto gli occhi di tutti, fatevi una domanda e datevi una risposta". Così il presidente della Lazio Claudio Lotito , al termine dell'Assemblea della Lega Serie A, in merito all'ammonizione dell'attaccante argentino che salterà il big match del 16 dicembre contro l'Inter.

"Polemiche? Non voglio entrare in questo meccanismo perché è un meccanismo in cui la Lazio fa delle considerazioni ma le fa in separata sede, non vogliamo creare nessun tipo di alibi, tu devi andare in campo e dare il 300%, poi si vede quello che succede. Io combatto contro le ingiustizie", aggiunge il numero uno del club biancoceleste.